Хуситы заявили об атаке на Хайфу совместно с исламским сопротивлением Ирака. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы движения.

«Мы, в сотрудничестве с сопротивлением в Ираке, нанесли удар несколькими крылатыми ракетами по критически важной цели в Хайфе», — говорится в сообщении.

До этого хуситы вместе с «Исламским сопротивлением Ирака» атаковали торговые суда в Хайфе 23 июня.

На фоне войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа йеменские повстанцы-хуситы с начала октября 2023 года начали атаковать коммерческие и военные суда в Красном море. Для этих целей используются беспилотники и ракеты.

Хуситы утверждают, что их целью являются только суда, заходящие в израильские порты, или те, владельцы которых связаны с Израилем. Однако их действия начали мешать международному судоходству.

Ряд компаний объявили, что больше не будут отправлять свои суда через Баб-эль-Мандебский пролив, который соединяет Аденский залив с Красным морем и является важным судоходным путем для всего мира.

В ночь на 12 января 2024 года США и Великобритания при поддержке Нидерландов, Канады, Австралии и Бахрейна нанесли массированные удары по объектам хуситов в Йемене. Президент США Джо Байден назвал этот шаг прямым ответом на атаки хуситов на иностранные суда.

Ранее хуситы сообщили о первом применении гиперзвуковой ракеты.