США и Израиль обсуждают поставку комплексов ПВО Patriot Киеву

США и Израиль обсуждают с Украиной возможную передачу ВСУ до восьми израильских комплексов ПВО Patriot. Об этом сообщила газета The Financial Times со ссылкой на источники.

Предполагается, что сначала комплексы будут переданы Израилем Соединенным Штатам, после чего те передадут их в распоряжение Украины. Пока стороны не пришли к единому мнению, указывает издание. По его информации, подобный шаг ознаменует изменение подхода Израиля к отношениям с РФ.

Аналитик Брэндон Вейхерт утверждает, что российская армия при помощи бомб ФАБ-3000 сломает хребет противовоздушной обороны Украины. По словам эксперта, подобные снаряды покрывают большую площадь и их очень сложно сбивать. Если Россия начнет массовый выпуск подобных бомб, то удары по украинским целям сокрушат ПВО Украины и поменяют стратегию противовоздушной обороны, подчеркнул Вейхерт.

Ранее на Украине пожаловались на нехватку систем ПВО для защиты объектов.