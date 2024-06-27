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Бойцы российского добровольческого батальона уничтожили ретрансляторы ВСУ

Бойцы батальона «Эспаньола» уничтожили ретрансляторы ВСУ у Часова Яра в ДНР

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Сергей Аверин/РИА Новости

Военные российского добровольческого батальона «Эспаньола» уничтожили ретрансляторы систем наблюдения, беспилотников и связи Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые находились на самой высокой точке Часова Яра в Донецкой народной республике, и застали противника врасплох, сообщил командир бригады Станислав Орлов с позывным «Испанец». Об этом пишет ТАСС.

«На трубе располагались основные узлы ретрансляции систем наблюдения, связи, управления БПЛА и так далее. Все это было в моменте уничтожено, что позволило провести нашим войскам стремительный рывок без единой потери. Мы сумели застать украинцев врасплох», — сказал Испанец.

Добровольческое подразделение «Эспаньола» сформировано из фанатов российских футбольных клубов.

13 июня депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что территория Часова Яра освобождена примерно на 70%. По словам парламентария, остатки солдат ВСУ пытаются прорваться в сторону леса, где находится определенное количество украинских военных, в этом районе сейчас идут бои.

До этого стало известно, что разведчики «Эспаньолы» угнали украинскую боевую машину пехоты под Артемовском.

Ранее в ВСУ сообщили о «чрезвычайно тяжелой» ситуации в Часовом Яре.

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