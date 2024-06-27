У Украины едва ли получится вернуться к границам 2014 года, такой исход нереален. Об этом пишет издание Responsible Statecraft (RS) со ссылкой на экспертов — главу некоммерческой организации Nuclear Age Peace Foundation (NAPF) Ивана Николича Хьюза, а также профессора истории и главы Института ядерных исследований американского университета в Вашингтоне Питера Кузника.

«На протяжение более чем двух лет Запад финансированием, военными советами и все более и более продвинутым оружием подогревает надежды Украины на то, что она сможет оттеснить Россию к границам, существовавшим до 2014 года. Это нереальный исход», — говорится в публикации.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров на десятых «Примаковских чтениях» заявил, что утверждения стран Запада о том, что с возвращением Украины к границам 1991 года конфликт в республике прекратится, смешны.

Ранее немецкое издание Welt написало, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году.