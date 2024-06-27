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Арестованный за изнасилование в Томске мужчина уехал на СВО

СК: арестованный за изнасилование в Томске 49-летний рецидивист уехал на СВО

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Евгений Биятов/РИА Новости

Арестованный за изнасилование в Томске 49-летний рецидивист уехал на СВО. Об этом сообщает портал vtomske.ru со ссылкой на Следственной комитет.

По информации издания, томич освободился в октябре 2023 года. В марте 2024 года он напал на девушку и изнасиловал ее сначала в своей машине, а потом в квартире. Девушке удалось убежать. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по п.«б» ч.2 ст.131 УК РФ.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время следствие по уголовному делу приостановлено, так как рецидивист неделю назад уехал в зону проведения специальной военной операции на Украине. Он заключил контракт с ВС РФ.

До этого в Якутии бывший член ЧВК «Вагнер» избил беременную девушку и отправился на СВО.

Местная жительница потеряла нерожденного ребенка в конце 2023 года после того, как ее жестоко избил рецидивист, который получил помилование за службу в рядах ЧВК «Вагнер».

Ранее лидер забайкальской ОПГ Ведерников уехал на СВО после 13 лет в тюрьме.

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