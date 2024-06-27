Группировка войск «Юг» смогла улучшить положение по переднему краю, в зоне ее ответственности украинские войска за минувшие сутки потеряли свыше 640 солдат и пять полевых складов боеприпасов. Об этом сообщает министерство обороны России в ежедневной сводке о специальной военной операции.

«Подразделения Южной группировки войск нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Курахово и Константиновка ДНР», — отметили в российском оборонном ведомстве.

В результате этого украинская армия лишилась также бронетранспортера, пяти автомобилей, 155-миллиметровой гаубицы М777 американского производства, 155-миллиметровой гаубицы М198 производства США, четырех 152-миллиметровых гаубиц Д-20 и 122-миллиметровой гаубицы Д-30.

В Минобороны России также сообщили, что подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение подразделениям 24-й механизированной бригады ВСУ и 109-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новгородское и Торецк Донецкой народной республики.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.