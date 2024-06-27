Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Группировка войск «Юг» улучшила положение по переднему краю

МО: ВСУ потеряли более 640 военных и 5 складов в зоне действия группировки «Юг»

close
100%
РИА Новости

Группировка войск «Юг» смогла улучшить положение по переднему краю, в зоне ее ответственности украинские войска за минувшие сутки потеряли свыше 640 солдат и пять полевых складов боеприпасов. Об этом сообщает министерство обороны России в ежедневной сводке о специальной военной операции.

«Подразделения Южной группировки войск нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Курахово и Константиновка ДНР», — отметили в российском оборонном ведомстве.

В результате этого украинская армия лишилась также бронетранспортера, пяти автомобилей, 155-миллиметровой гаубицы М777 американского производства, 155-миллиметровой гаубицы М198 производства США, четырех 152-миллиметровых гаубиц Д-20 и 122-миллиметровой гаубицы Д-30.

В Минобороны России также сообщили, что подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение подразделениям 24-й механизированной бригады ВСУ и 109-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новгородское и Торецк Донецкой народной республики.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами