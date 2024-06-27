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Еще одна категория граждан России получит статус ветеранов боевых действий

Статус ветеранов получат участники СВО из Запорожской и Херсонской областей

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Россияне, обеспечивающие выполнение задач специальной военной операции в Запорожской и Херсонской областях, получат статус ветеранов боевых действий. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, его слова приводит пресс-служба правительства.

«Президент подчеркивал, что люди, которые с оружием в руках защищают Россию, должны быть в равных условиях», — напомнил премьер, отметив, что правительство постоянно оказывает таким гражданам поддержку.

Статус ветеранов боевых действий уже получили бойцы из Донецкой и Луганской народных республик, там такая норма уже действует.

Для граждан с таким статусом предусмотрены дополнительные социальные гарантии, в том числе: налоговые льготы, путевки в санатории, внеочередное право на приобретение земельного участка и др.

Председатель правительства подчеркнул, что необходимо оперативно провести все парламентские процедуры для принятия соответствующего законопроекта ради жителей Запорожской и Херсонской областей, чтобы они как можно скорее смогли получить положенные им меры поддержки.

Ранее сообщалось, что участников спецоперации могут освободить от уплаты процентов по ипотеке.

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