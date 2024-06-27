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В ВСУ сообщили о напряженной обстановке в одном из районов ДНР

Генштаб ВСУ назвал напряженной ситуацию на Торецком направлении в ДНР

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил о напряженной ситуации в районе Торецка, который находится на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщается в Telegram-канале штаба.

«Напряженная ситуация на Торецком направлении», — отмечается в сообщении.

Также украинская армия испытывает проблемы на Покровском направлении, добавили в Генштабе ВСУ.

До этого украинские власти объявили о принудительной эвакуации из Торецка. По словам главы местной ОВА Вадима Филашкина, с 22 июня город уже покинули 500 человек из оставшихся там шести тысяч жителей, и с каждым часом люди продолжают уезжать. Минобороны РФ последние дни сообщало об успешных действиях ВС РФ на этом направлении. Российские военкоры рассказали о взятии под контроль в этом районе населенного пункта Шумы. Генштаб ВСУ официально не признал прорыв рядом с Торецком, но на его фоне президент Украины Владимир Зеленский уволил командующего Объединенными войсками ВСУ Юрия Содоля. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.

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