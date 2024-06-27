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Минобороны РФ отчиталось об успехах группировки «Центр» в зоне СВО

Минобороны РФ: бойцы группировки «Центр» за сутки уничтожили до 345 солдат ВСУ

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Евгений Биятов/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение подразделениям 24-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 109-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новгородское и Торецк Донецкой народной республики. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России в Telegram-канале.

По данным ведомства, в течение дня российские военные отразили шесть контратак штурмовых групп 23-й, 41-й, 31-й, 68-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

Украинская армия за сутки потеряла до 345 солдат, а также три автомобиля, 155 мм гаубицу М777 производства США, 152 мм гаубицу 2А65 «Мста-Б», четыре 122 мм гаубицы Д-30 и 100 мм противотанковую пушку МТ-12 «Рапира».

Также Минобороны РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны сбили два самолета МиГ-29 военно-воздушных сил Украины в зоне проведения спецоперации, а также 62 беспилотных летательных аппарата.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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