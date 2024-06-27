На пляже в Севастополе нашли три неразорвавшихся кассетных боеприпаса

Водолазы обнаружили на пляже в Севастополе три неразорвавшихся кассетных боеприпаса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

«За сутки водолазами в воде обнаружено два суббоеприпаса. Всего с начала поиска три», — поделились в ведомстве.

Отмечается, что боеприпасы уничтожат на месте путем контролируемого подрыва.

До этого владелец кафе на пляже Учкуевка в Севастополе Александр, ставший очевидцем атаки ВСУ, рассказал хронологию событий в день удара по пляжу.

Он также говорил о странных ранах у пострадавших в результате атаки. По словам мужчины, раны на пострадавших не кровоточили. Он увидел одного человека, который получил ранение осколком 2,5 на 2,5 сантиметров и при этом не истекал кровью.

23 июня ВСУ ударили по Севастополю пятью американскими ракетами ATACMS.

До этого в Севастополе предрекли фиаско дальнобойным атакам ВСУ.