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Российские военные сбили украинский самолет в зоне СВО

Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО сбили два украинских самолета МиГ-29

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Efrem Lukatsky/AP

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два самолета МиГ-29 военно-воздушных сил Украины в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Кроме того, российские средства ПВО сбили 62 беспилотных летательных аппарата, четыре зенитные управляемые ракеты Patriot производства США и два реактивных снаряда HIMARS, также американского производства.

До этого The Guardian писала, что Вооруженные силы Украины будут использовать истребители F-16, которые Киев получит от стран Запада, для защиты Харькова от ударов корректируемыми авиационными бомбами. При этом Business Insider сообщал, что уничтожение истребителей F-16 на территории Украины или их неудачное применение летчиками ВСУ может подорвать поддержку Киева со стороны Соединенных Штатов.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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Операция на Украине
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