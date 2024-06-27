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ВС РФ поразили живую силу и технику ВСУ в Харьковской области

ВС РФ нанесли поражение ВСУ в девяти населенных пунктах Харьковской области

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские военные группировки войск «Север» поразили живую силу и технику четырех бригад Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.

В ведомстве уточнили, что российские силы ударили по подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Терновая, Ветеринарное, Глубокое, Тихое, Веселое, Нескучное, Питомник, Липцы и Волчанск.

«Потери противника составили до 300 военнослужащих, семь автомобилей, боевая машина пехоты «Bradley» производства США, 105-мм орудие М119 производства США, два 152-мм орудия Д-20, 122-мм гаубица Д-30, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и станция радиоэлектронной борьбы «Нота», — следует из сообщения.

До этого сообщалось, что российские войска, участвующие в специальной военной операции, уничтожили два склада военно-технического имущества Вооруженных сил Украины.

Кроме того, была уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.

Ранее стало известно, что ВСУ получат «танк-Франкенштейн» от Германии.

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Операция на Украине
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