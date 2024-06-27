Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Группировка «Днепр» уничтожила три пусковые установки HIMARS

МО РФ: группировка «Днепр» уничтожила три пусковые установки HIMARS

close
100%
Lockheed Martin

Министерство обороны России сообщило, что группировка войск «Днепр» за сутки уничтожила три пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS.

Отмечается, что группировка ударила по живой силе и технике 35-й и 37-й бригад морской пехоты в районах населенных пунктов Днепровское, Токаревка и Отрадокаменка Херсонской области. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили до 80 бойцов и 13 автомобилей.

Также были уничтожены три пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS, 155 мм гаубица М777, 155 мм гаубица FH-70 и 122 мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика».

Накануне сообщалось, что группировкой войск «Днепр» были уничтожены три склада боеприпасов украинской армии, нанесено поражение четырем бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате этого украинская армия потеряла до 60 военных.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские военнослужащие поразили украинский цех по производству беспилотников.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами