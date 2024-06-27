Министерство обороны России сообщило, что группировка войск «Днепр» за сутки уничтожила три пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS.

Отмечается, что группировка ударила по живой силе и технике 35-й и 37-й бригад морской пехоты в районах населенных пунктов Днепровское, Токаревка и Отрадокаменка Херсонской области. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили до 80 бойцов и 13 автомобилей.

Также были уничтожены три пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS, 155 мм гаубица М777, 155 мм гаубица FH-70 и 122 мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика».

Накануне сообщалось, что группировкой войск «Днепр» были уничтожены три склада боеприпасов украинской армии, нанесено поражение четырем бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате этого украинская армия потеряла до 60 военных.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские военнослужащие поразили украинский цех по производству беспилотников.