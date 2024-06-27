В НАТО сообщили, как относятся к возведению укреплений на границе с РФ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас заявил, что альянс не против того, чтобы Евросоюз занимался финансированием строительства укреплений на границе Польши и стран Прибалтики с Россией и Белоруссией. Об этом сообщает ТАСС.

«В НАТО страны альянса определяют, какие военные и инфраструктурные возможности они должны создать. Как их финансировать — это национальное решение. Если страны могут финансировать это самостоятельно, хорошо, если они смогут привлечь финансирование Евросоюза — это их дело, главное, чтобы это было сделано», — сообщил Столтенберг.

Накануне послы НАТО утвердили нидерландского премьера Марка Рютте в качестве нового генсека альянса. Он приступит к исполнению своих обязанностей в октябре. В Госдуме заявили, что он вряд ли сможет изменить политику блока, а политологи считают, что от Рютте на новом посту не ждут самостоятельных решений.

Ранее в США рассказали, как НАТО успокаивает Зеленского.