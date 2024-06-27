На Украине заметили танк PT-91 «Твердый» с защитой от дронов

На Украине замечен польский танк PT-91 Twardy («Твердый»), который украинские военные оборудовали решетчатыми экранами для защиты от дронов. Фотографию боевой машины опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».

Танк 117-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) укреплен защитными экранами на бортах корпуса и в передней части башни, а также оснащен массивной клеткой, которая должна защитить машину от атаки беспилотников.

PT-91 представляет собой модификацию советского танка Т-72М1. Поляки установили в машину двигатель, мощность которого составляет 850 лошадиных сил, и динамическую защиту ERAWA. Известно, что до 2002 года Польша выпустила более 200 таких танков.

До этого сообщалось, что ВСУ начали стягивать в Харьковскую область бронетранспортеры (БТР) Rosomak, которые Киеву ранее передала Польша. БТР заметили операторы российских беспилотников «Ланцет», после чего попытались вывести Rosomak из строя, однако успехов пока не достигли.

Ранее на вооружении ВСУ обнаружили индийские снаряды.