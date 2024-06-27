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Армия России нанесла удар по складу ВСУ под Харьковом

Подпольщик Лебедев: ВС РФ поразили склад ВСУ в Дергачах, произошел сильный взрыв

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ДСНС Украины

Вооруженные силы РФ нанесли удар по складу украинской армии в Дергачах, в результате чего произошел сильный взрыв. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, склад на окраине Дергачей был атакован 26 июня в 15:45.

«Удар был очень мощный, и первые секунды было видно высокое пламя», — рассказал собеседник агентства.

26 июня подпольщик информировал, что российские военные нанесли удар по складу в Днепропетровской области, где предположительно находились американские ракеты ATACMS.

Также в среду ВС РФ нанесли удар в район расположенного в Харькове авиазавода, прогремели два мощных взрыва, сообщал Лебедев. По его словам, Вооруженные силы Украины расположили тяжелую артиллерию в черте города. На севере Харькова начали закрываться коммерческие офисы и отделения банков, откуда вывозятся все наличные средства, отмечал координатор подполья.

Ранее в подполье сообщили об ударе ВС РФ по иностранным наемникам.

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