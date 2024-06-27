Российские войска нанесли удар по административному зданию неподалеку от города Купянска в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевской ячейки пророссийского подполья на Украине Сергея Лебедева.

По данным источника, в результате удара было уничтожено около роты Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также две единицы техники. Для того, чтобы поразить цель, российские военные использовали фугасные авиационные бомбы (ФАБ).

Кроме того, ВС РФ обстреляли и сам Купянск. Под удар попал пункт временной дислокации ВСУ, где украинцы, помимо прочего, хранили боекомплекты.

27 июня военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВС РФ имеют тактический успех на Купянском направлении в зоне проведения СВО. По его словам, в течение суток российские подразделения продолжили продвижение в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Кисловка, Песчаное и Стельмаховка. А в районе Степной Новоселовки силы РФ прорвали оборону украинских войск и заняли новые позиции.

Ранее Вооруженные силы России ударили по расположению батальона ВСУ в поселке Весняное.