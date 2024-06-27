Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВС РФ уничтожили роту украинских войск в административном здании под Купянском

РИА Новости: российские войска ударили по пункту дислокации ВСУ в Купянске

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска нанесли удар по административному зданию неподалеку от города Купянска в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевской ячейки пророссийского подполья на Украине Сергея Лебедева.

По данным источника, в результате удара было уничтожено около роты Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также две единицы техники. Для того, чтобы поразить цель, российские военные использовали фугасные авиационные бомбы (ФАБ).

Кроме того, ВС РФ обстреляли и сам Купянск. Под удар попал пункт временной дислокации ВСУ, где украинцы, помимо прочего, хранили боекомплекты.

27 июня военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВС РФ имеют тактический успех на Купянском направлении в зоне проведения СВО. По его словам, в течение суток российские подразделения продолжили продвижение в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Кисловка, Песчаное и Стельмаховка. А в районе Степной Новоселовки силы РФ прорвали оборону украинских войск и заняли новые позиции.

Ранее Вооруженные силы России ударили по расположению батальона ВСУ в поселке Весняное.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами