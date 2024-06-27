Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На вооружении ВСУ заметили пулемет Льюиса

На вооружении ВСУ заметили пулемет системы Льюиса времен Первой мировой войны

close
100%
«Военный Осведомитель»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Военный Осведомитель»

Ручной пулемет системы Льюиса времен Первой мировой войны был замечен у солдат Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

«Ручной пулемет системы Льюиса на службе ВСУ. Наши дни», — говорится в сообщении.

Пулемет системы Льюиса до 1926 года стоял вооружении Красной армии.

До этого военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявлял, что украинская армия не используют пулеметы Максима времен Первой мировой войны против российских беспилотников.

Он подчеркнул, что на вооружении украинской армии «таких пулеметов нет».

28 ноября журналисты американского издания Business Insider удивились использованию украинскими солдатами пулеметов времен Первой мировой войны.

Журналисты обратили внимание на фотографии в соцсетях, на которых запечатлели спарку «Максимов», которую установили в пикап.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами