Ручной пулемет системы Льюиса времен Первой мировой войны был замечен у солдат Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

«Ручной пулемет системы Льюиса на службе ВСУ. Наши дни», — говорится в сообщении.

Пулемет системы Льюиса до 1926 года стоял вооружении Красной армии.

До этого военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявлял, что украинская армия не используют пулеметы Максима времен Первой мировой войны против российских беспилотников.

Он подчеркнул, что на вооружении украинской армии «таких пулеметов нет».

28 ноября журналисты американского издания Business Insider удивились использованию украинскими солдатами пулеметов времен Первой мировой войны.

Журналисты обратили внимание на фотографии в соцсетях, на которых запечатлели спарку «Максимов», которую установили в пикап.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.