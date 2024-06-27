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NYT узнала о плане НАТО создать миссию для помощи Украине

NYT: НАТО вместо членства предложит Украине штаб-квартиру по координации помощи

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украина на саммите НАТО не будет приглашена в альянс, однако там объявят о создании миссии блока в Германии для координации всех видов помощи ей. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Отмечается, что НАТО планирует поддерживать Киев в долгосрочной перспективе, даже если на президентских выборах в Соединенных Штатах победит Дональд Трамп. По этой причине Североатлантический альянс планирует создать миссию блока в Германии, он должен будет помочь в координации всех видов помощи Украине, а также в обучении украинских военнослужащих.

«Это попытка защитить Украину от Трампа и преднамеренное усилие сблизить Украину и НАТО для поддержки Киева сегодня, а также в будущем», — сказал бывший посол США в НАТО Иво Даалдер.

До этого кандидат в сенаторы США Дайан Сэйр назвала членство Украины в Североатлантическом альянсе абсурдной идеей.

Накануне стало известно, что страны НАТО начали отказываться от обязательств по долгосрочной помощи Украине.

Ранее в «Танковую коалицию» для Украины вошли 13 стран НАТО.

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