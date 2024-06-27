ВСУ атаковали Белгородскую область более 80 раз за сутки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток более 80 раз атаковали территорию Белгородской области, пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

26 июня ВСУ выпустили по восьми муниципалитетам 51 снаряд, зафиксировано не менее 33 атак с помощью беспилотных летательных аппаратов.

По словам Гладкова, три человека пострадали в Грайворонском и Шебекинском округах. Повреждены многоквартирный дом, семь частных домов, 12 автомобилей, магазин, два административных здания, объект связи и энергетический объект.

Над Белгородом сбили один беспилотник. Никто не пострадал. В Белгородском районе ВСУ атаковали поселки Малиновка и Октябрьский, села Стрелецкое, Чайки, Ясные Зори и хутор Валковский. Также над районом уничтожили три дрона. Был произведен обстрел района с помощью одного боеприпаса и одного БПЛА.

Села Богун-Городок, Грузское и хутор Казачье-Рудченское в Борисовском районе атаковали четыре дрона ВСУ, выпущено 13 боеприпасов. Над Валуйским городским округом уничтожен один беспилотник. В Волоконовском районе по хутору Старый украинские военные выпустили пять артснарядов. В Грайворонском округе по пяти населенным пунктам было выпущено семь дронов и 13 боеприпасов. Пострадали два мирных жителя, после оказания медицинской помощи их отпустили на амбулаторное лечение.

В Краснояружском районе Белгородской оболасти атакам соседнего государства подверглись поселок Прилесье, села Графовка, Колотиловка, Поповка и Репяховка. Были нанесены удары двумя беспилотниками и 16 боеприпасами в ходе шести обстрелов. В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, селам Муром, Новая Таволжанка, поселку Шамино и хутору Балки выпущено 14 БПЛА типа камикадзе и три боеприпаса. В результате детонации дрона-камикадзе пострадал местный житель, рассказал Гладков.

Ранее ФСБ предотвратила теракты в отношении российских военных в Белгородской области.