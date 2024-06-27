В Харькове произошли взрвы

Новая серия взрывов произошла в Харькове на Украине. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

Отмечается, что взрывы произошли за городом.

Утром 27 июня в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской областях была объявлена воздушная тревога. В Харьковской области сирены продолжают звучать.

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что командиры Вооруженных сил Украины имитируют наступательные действия в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы, Волчанск и Тихое в Харьковской области.

Атаки на украинскую инфраструктуру со стороны Вооруженных сил России начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по утверждению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. Цели ударов включают объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.