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В СК назвали число мигрантов, ставших гражданами РФ и попавших на СВО

Бастрыкин: 10 тыс. мигрантов, получивших гражданство РФ, направили в зону СВО

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Участниками специальной военной операции (СВО) на Украине стали около 10 тыс. иностранцев, получивших гражданство России. Такой показатель во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) озвучил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, его цитирует РИА Новости.

По словам руководителя СК, его подчиненные «отловили» порядка 30 тыс. мигрантов, которые получили российское гражданство, однако не захотели вставать на воинский учет. Всех их зарегистрировали в военкоматах, и 10 тыс. из них уже отправились на фронт.

7 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что в России нет осмысленной миграционной политики. Глава государства подчеркнул, что РФ нуждается в трудовых мигрантах. Однако, отметил он, стране нужны только те люди, которые имеют соответствующую квалификацию и знакомы с языком и традициями страны.

4 июня глава Совета по правам человека РФ Валерий Фадеев призвал прекратить «продажу» российского гражданства мигрантам. По его словам, после прибытия на территорию страны многие приезжие сталкиваются с коррупцией.

Ранее сообщалось, что мигрантов с сертификатами будут проверять на реальное знание русского языка.

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Операция на Украине
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