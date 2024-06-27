Марочко заявил, что ВСУ имитируют контрататки на Харьковском направлении

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что командиры ВСУ имитируют контратаки на Харьковском участке фронта. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, были отмечены случаи, когда украинское командование имитирует наступательные действия в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы, Волчанск и Тихое.

«Подобная тактика по ряду факторов не связана с введением наших подразделений в заблуждение или другими тактическими приемами, направленными на достижение определенных военных целей, а носит вероятнее всего статистический характер», — пояснил Марочко.

Он также добавил, что увеличение количества «бумажных» наступлений, может подаваться в качестве положительных тенденций для западных кураторов.

До этого РИА Новости сообщало, что Вооруженные силы Украины стали все чаще применять беспилотники возле берегов Каховского водохранилища в Запорожской области.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.