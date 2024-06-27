Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Марочко заявил, что ВСУ имитируют контрататки на Харьковском направлении

Марочко: командиры ВСУ имитируют контратаки на харьковском участке

close
100%
Alina Smutko/Reuters

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что командиры ВСУ имитируют контратаки на Харьковском участке фронта. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, были отмечены случаи, когда украинское командование имитирует наступательные действия в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы, Волчанск и Тихое.

«Подобная тактика по ряду факторов не связана с введением наших подразделений в заблуждение или другими тактическими приемами, направленными на достижение определенных военных целей, а носит вероятнее всего статистический характер», — пояснил Марочко.

Он также добавил, что увеличение количества «бумажных» наступлений, может подаваться в качестве положительных тенденций для западных кураторов.

До этого РИА Новости сообщало, что Вооруженные силы Украины стали все чаще применять беспилотники возле берегов Каховского водохранилища в Запорожской области.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами