Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно об успехе российских военных на Купянском направлении

Марочко: ВС РФ имеют тактический успех на Купянском направлении

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы России имеют тактический успех на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, в течение суток российские подразделения продолжили продвижение в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Кисловка, Песчаное и Стельмаховка.

В районе Степной Новоселовки силы РФ прорвали оборону украинских войск и заняли новые позиции, на которых ранее были подразделения Вооруженных сил Украины.

Марочко добавил, что западнее Сватово на одном из участков удалось отодвинуть бойцов ВСУ приблизительно на километр.

26 июня координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Вооруженные силы РФ нанесли удар в район расположенного в Харькове авиазавода, прогремели два мощных взрыва. По его словам, ВСУ расположили тяжелую артиллерию в черте города. Также Лебедев отметил, что с 26 июня на севере Харькова закрылись коммерческие офисы и отделения банков, откуда вывезены все наличные средства.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами