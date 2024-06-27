Вооруженные силы России имеют тактический успех на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, в течение суток российские подразделения продолжили продвижение в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Кисловка, Песчаное и Стельмаховка.

В районе Степной Новоселовки силы РФ прорвали оборону украинских войск и заняли новые позиции, на которых ранее были подразделения Вооруженных сил Украины.

Марочко добавил, что западнее Сватово на одном из участков удалось отодвинуть бойцов ВСУ приблизительно на километр.

26 июня координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Вооруженные силы РФ нанесли удар в район расположенного в Харькове авиазавода, прогремели два мощных взрыва. По его словам, ВСУ расположили тяжелую артиллерию в черте города. Также Лебедев отметил, что с 26 июня на севере Харькова закрылись коммерческие офисы и отделения банков, откуда вывезены все наличные средства.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.