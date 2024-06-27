В Мелитополе произошел взрыв

В городе Мелитополе в Запорожской области люди ночью услышали звук взрыва. Об этом в своем Telegram-канале рассказал сопредседатель координационного совета Общественной палаты России по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Причина и природа взрыва уточняется. Предварительно — работа ПВО», — написал Рогов.

Он пообещал позднее уточнить подробности случившегося.

23 июня сообщалось, что несколько подразделений Запорожской атомной электростанции были обесточены в результате атаки ВСУ на Энергодар в Запорожской области. Директор ЗАЭС Юрий Черничук уточнил, что без электроэнергии остались транспортный цех, типография, насосные станции, обеспечивающие подачу питьевой воды на объекты ЗАЭС, склады с товарно-материальными ценностями и ряд других объектов.

20 июня система ПВО перехватила четыре украинские ракеты в воздушном пространстве над Мелитополем. Населению города ничего не угрожало, подчеркивали в городской администрации.

11 июня Рогов сообщал о взрыве в Мелитополе. Тогда звук громкого хлопка услышали в районе городской свалки, после чего туда стянули бригады экстренных служб.

Ранее сообщалось, что один из постов радиационного контроля Запорожской АЭС был уничтожен ударом ВСУ.