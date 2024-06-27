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В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности

МЧС отменило воздушную тревогу на всей территории Белгородской области

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Shutterstock/Ireshetnikov54

В Белгородской области перестали звучать сирены воздушной тревоги. Об этом сообщил Telegram-канал регионального МЧС.

«Внимание! На всей территории Белгородской области. Отбой ракетной опасности», — говорится в сообщении.

По данным МЧС, 27 июня ракетную опасность объявляли в 01:29 в Белгороде, Белгородском районе и в Шебекино. В 02:06 был объявлен отбой воздушной тревоги, после чего ее вновь объявили в 08:22 — на всей территории региона. В этот раз сигнал действовал 20 минут.

Как сообщило Минобороны РФ, в ночь на четверг средства ПВО сбили четыре БПЛА над территорией Тверской области, два БПЛА над территорией Московской области и один — над Белгородской.

Накануне украинские дроны-камикадзе атаковали два автомобиля под Белгородом. Одна из машин полностью сгорела.

Ранее сообщалось, что водитель КамАЗа пострадал при атаке дрона ВСУ под Белгородом.

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