В Одесской области произошел взрыв

Взрыв произошел в Одесской области Украины. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».
В настоящее время в регионе действует предупреждение об угрозе с воздуха.
Рано утром 27 июня в Полтавской области Украины произошла серия взрывов.
Кроме того, украинский телеканал «Общественное» пять раз за ночь сообщал о взрывах в Хмельницкой области на фоне воздушной тревоги.
Взрывы произошли и в Киеве, в ночь на 27 июня. В тот момент в городе была объявлена воздушная тревога.
Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.