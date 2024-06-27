В Одесской области произошел взрыв

Взрыв произошел в Одесской области Украины. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

В настоящее время в регионе действует предупреждение об угрозе с воздуха.

Рано утром 27 июня в Полтавской области Украины произошла серия взрывов.

Кроме того, украинский телеканал «Общественное» пять раз за ночь сообщал о взрывах в Хмельницкой области на фоне воздушной тревоги.

Взрывы произошли и в Киеве, в ночь на 27 июня. В тот момент в городе была объявлена воздушная тревога.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.