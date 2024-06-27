В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких регионах Украины действует воздушная тревога. Данные об этом появились на официальном сайте для оповещения населения.

Предупреждение работает в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

До этого украинский телеканал «Общественное» в пятый раз за ночь сообщил о взрывах в Хмельницкой области на фоне воздушной тревоги.

27 июня в Полтаве произошли взрывы во время объявленной воздушной тревоги.

Атаки на украинскую инфраструктуру со стороны Вооруженных сил России начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по утверждению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. Цели ударов включают объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.

Воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда — на всей территории страны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские вооруженные силы не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре в ходе боев с Вооруженными силами Украины.

Ранее на Украине заявили об огромных потерях в генерирующих мощностях.