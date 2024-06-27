ФСБ нашла украинский тайник с минами и гранатами под Мариуполем

Сотрудники ФСБ нашли под Мариуполем схрон с 11 минами и девятью ручными гранатами. Об этом пишет «Рен ТВ».

В тайнике нашли кумулятивные заряды, комплектующие для инициации взрыва, гранатометные выстрелы и пластид. Всю взрывчатку уничтожили на специальном полигоне, отметили корреспонденты.

Выяснилось, что схрон заготовили в 2022 году для проведения терактов в Мариуполе.

До этого сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардия) во время разведывательно-поисковых мероприятий обнаружили три тайника Вооруженных сил Украины в лесополосе Волновахского муниципального округа ДНР.

Командир подразделения оперативного назначения Росгвардии с позывным «Кристалл» рассказал, что в трех тайниках нашли выстрелы к станковому противотанковому гранатомету, ручной противотанковый гранатомет, автоматы Калашникова, 82 и 120-мм снаряды к минометам, большое количество патронов к стрелковому оружию, выстрелы к подствольному гранатомету, ручные гранаты, противотанковые и противопехотные мины, 15 кг тротила, шнуры и детонаторы.

Ранее в московском лесу нашли схрон с боеприпасами.