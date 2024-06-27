Стало известно, кто получает самые высокие зарплаты в России

Специалисты, работающие в транспортно-логистической отрасли, получают самые высокие зарплаты в РФ. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование компании HeadHunter.

Сравнительный анализ зарплат на hh.ru за период января по май показал, что медианный доход, предлагаемый компаниями из сферы логистики и транспорта, составил 139 тыс. рублей. Следом идут предприятия, занимающиеся добычей полезных ископаемых, с медианным окладом в 116 тыс. рублей. В отрасли тяжелого машиностроения предлагают зарплату в размере 110 тыс. рублей.

Отмечается, что самыми низкооплачиваемыми являются заработные платы в области культуры и искусства (55 тыс.), а также в сфере розничной торговли и в телекоммуникационной индустрии (52 тыс.).

До этого сообщалось, что в Федерации независимых профсоюзов России выступили за обнуление НДФЛ для граждан, получающих зарплату в размере МРОТ.

Ранее коуч Виталий Наумов рассказал, как повысить продуктивность работников летом.