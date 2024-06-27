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В США сделали вывод о подготовке Польши к войне с Россией

AP: ВС Польши готовятся к конфликту с Россией с помощью «каникул с армией»

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Artur Widak/Global Look Press

ВС Польши предлагают гражданам поучаствовать в летней программе «Каникулы с армией». Об этом сообщает агентство Associated Press.

«Польша держит Россию в уме, проводя «Каникулы с армией» в поисках солдат», — уточнили в публикации.

В программу на случай возможного конфликта с Россией входит военная подготовка с выплатой жалования для поляков от 18 до 35 лет. После обучения в течение 28 дней без увольнительных участники «Каникулы с армией» дают солдатскую присягу. Далее у них будет выбор — уйти в запас или продолжить службу в территориальной обороне.

Благодаря летней программе польские власти надеются расширить 198-тысячную армию.

С 13 июня в Польше ввели на границе с Белоруссией «буферную зону» в Гайновском и Белостокском районах. Власти Польши утверждают, что это сделано для обеспечения лучшей защиты рубежей государства и повышения безопасности пограничников. До этого для борьбы с мигрантами польские фермеры разлили на границе свиной навоз.

Ранее в Польше заявили, что границу с Белоруссией можно преодолеть за 25 секунд.

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