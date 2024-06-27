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В нескольких областях Украины вновь объявлена воздушная тревога

В четырех областях Украины снова прозвучали сигналы воздушной тревоги

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Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Воздушную тревогу вновь объявили в ряде областей Украины. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на официальном украинском ресурсе для оповещения населения.

Сирены прозвучали в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской областях.

В свою очередь, воздушную тревогу отменили в Винницкой, Житомирской, Черниговской и Хмельницкой областях. Тревога там продолжалась от получаса до четырех с половиной часов.

До этого Украинский телеканал «Общественное» в пятый раз за ночь сообщил о взрывах в Хмельницкой области на фоне воздушной тревоги.

27 июня в Полтаве произошли взрывы во время объявленной воздушной тревоги.

Атаки на украинскую инфраструктуру со стороны Вооруженных сил России начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по утверждению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. Цели ударов включают объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.

Ранее на Украине заявили об огромных потерях в генерирующих мощностях.

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Операция на Украине
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