Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В одном из регионов Украины произошел взрыв

В Хмельницкой области произошел очередной взрыв

close
100%
Varit Soponpis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинский телеканал «Общественное» в пятый раз за ночь сообщает о взрывах в Хмельницкой области на фоне воздушной тревоги.

В публикации подчеркивается, что в регионе снова слышны звуки взрывов.

До этого в Полтаве произошли взрывы во время объявленной воздушной тревоги.

Ранее украинские СМИ информировали о взрывах в Киеве, Староконстантинове, а также в Ивано-Франковской и Хмельницкой областях.

Атаки на украинскую инфраструктуру со стороны Вооруженных сил России начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по утверждению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. Цели ударов включают объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.

С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда — на всей территории страны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские вооруженные силы не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре в ходе боев с Вооруженными силами Украины.

Ранее на Украине заявили об огромных потерях в генерирующих мощностях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами