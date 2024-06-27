В одном из регионов Украины произошел взрыв

Украинский телеканал «Общественное» в пятый раз за ночь сообщает о взрывах в Хмельницкой области на фоне воздушной тревоги.

В публикации подчеркивается, что в регионе снова слышны звуки взрывов.

До этого в Полтаве произошли взрывы во время объявленной воздушной тревоги.

Ранее украинские СМИ информировали о взрывах в Киеве, Староконстантинове, а также в Ивано-Франковской и Хмельницкой областях.

Атаки на украинскую инфраструктуру со стороны Вооруженных сил России начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по утверждению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. Цели ударов включают объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.

С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда — на всей территории страны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские вооруженные силы не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре в ходе боев с Вооруженными силами Украины.

Ранее на Украине заявили об огромных потерях в генерирующих мощностях.