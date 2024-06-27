Израильские ВВС нанесли удары по пяти поселкам на юге Ливана

В течение ночи на юге Ливана по меньшей мере пять поселков были атакованы израильскими ВВС. Об этом пишет новостной портал Lebanon 24.

В результате ударов истребителей по наземным целям было уничтожено 10 домов, а еще 35 были повреждены или загорелись, сообщают ливанские СМИ.

В городе Набатии, расположенном в 75 км к югу от Бейрута, трехэтажный дом обрушился после авиаатаки. По свидетельствам очевидцев, жертв нет, но пять человек получили ранения, а 14 человек были доставлены в больницу с признаками отравления из-за возгорания.

До этого шиитская милиция «Хезболла» выпустила ракеты по казарме Зыбдин на оккупированных Голанских высотах и атаковала укрепленный район Эль-Асси на восточном фронте. Сообщается о жертвах и раненых среди израильских военнослужащих.

По предварительной информации, бойцы исламского сопротивления применили противотанковые управляемые ракеты при нападениях на командные пункты в поселках Биркет-Риша и Эвен Менахем.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Ливанская шиитская организация «Хезболла», предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Ранее генсек ООН допустил, что Ливан может превратиться в «еще одну Газу» в случае эскалации.