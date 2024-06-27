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Путин рассказал о долгосрочной концепции развития ВМФ

Путин запросил у Минобороны доклад о долгосрочной концепции развития ВМФ

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин потребовал от министерства обороны РФ представить доклад о долгосрочной концепции развития Военно-морского флота (ВМФ). Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Путина, долгосрочная концепция развития ВМФ является основой, отталкиваясь от которой предстоит верстать ближайшие и долгосрочные планы, а также ставить конкретные задачи перед предприятиями, конструкторскими бюро и российской наукой.

Он подчеркнул, что концепция должна основываться на понимании интегрированных решений по боевому применению ВМФ. Исходя из этого и необходимо ее выстраивать, заключил Путин.

До этого Путин заявил, что на совещании по вопросам кораблестроения планируется обсудить увеличение огневой мощи кораблей ВМФ России, над которым работают производители различного уровня.

Такие системы, учитывая российский боевой опыт, уже разрабатываются нашими предприятиями, включая как крупные корпорации, так и малые частные компании-разработчики и производители, подчеркнул президент.

Военно-морской флот России включает в себя следующие объединения: Балтийский флот, Черноморский флот, Северный флот и Тихоокеанский флот, а также Каспийскую флотилию.

Ранее Путин оценил заказ на боевые корабли по загрузке верфей.

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