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Путин объяснил, как избежать срыва поставок на судостроительных предприятиях

Путин: необходимо форсировать модернизацию судостроительных заводов

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Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что предстоит форсировать модернизацию судостроительных предприятий, чтобы избежать срыва поставок. Об этом сообщает ТАСС.

Для того чтобы избежать дефицита поставок, переноса сроков сдачи кораблей, предстоит форсированно модернизировать предприятия, а также увеличивать объемы производства оборудования и комплектующих.

До этого Путин заявил о важности обеспечения кадрами предприятий судостроения.

Также Путин заявил, что Военно-морской флот (ВМФ) России должен быть надежно защищен от атак уже на дальних подступах, для чего необходимо его оснащение современными комплексами для обнаружения угроз.

Кроме этого Путин заявил, что Военно-морской флот России год от года получает все больше военных кораблей и судов.

Накануне политолог, член экспертного клуба «Дигория» Норат Аджамян заявил, что военно-морской флот давно играет особую роль в истории России.

По словам Аджамяна, специальная военная операция продемонстрировала необходимость дополнительной защиты кораблей от надводных и подводных беспилотных аппаратов.

Ранее президент Кубы поднялся на борт российского корабля.

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