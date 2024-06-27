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Путин рассказал о важности квалифицированных кадров в отрасли судостроения

Путин отметил важность решения вопроса обеспеченности кадрами в кораблестроении

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Виталий Аньков/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о важности обеспечения кадрами предприятий судостроения. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, одной из задач для долгосрочного развития судостроения является приток квалифицированных кадров в конструкторские бюро, верфи и заводы по всей стране.

До этого президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Военно-морской флот (ВМФ) России должен быть надежно защищен от атак уже на дальних подступах, для чего необходимо его оснащение современными комплексами для обнаружения угроз.

Кроме этого Путин заявил, что Военно-морской флот России год от года получает все больше военных кораблей и судов.

Также политолог, член экспертного клуба «Дигория» Норат Аджамян заявил, что военно-морской флот давно играет особую роль в истории России.

По словам Аджамяна, специальная военная операция продемонстрировала необходимость дополнительной защиты кораблей от надводных и подводных беспилотных аппаратов.

Ранее президент Кубы поднялся на борт российского корабля.

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