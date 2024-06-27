Путин запросил усиления огневой мощи ВМФ

На совещании по вопросам кораблестроения планируется обсудить увеличение огневой мощи кораблей ВМФ России, над этим работают производители различного уровня. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин при открытии мероприятия, пишет ТАСС.

«Обсудим сегодня задачи по дооснащению кораблей дополнительными огневыми средствами, включая ручные и автоматические пулеметные модули, расчеты беспилотных летательных аппаратов», — заявил глава государства.

Такие системы, учитывая российский боевой опыт, уже разрабатываются нашими предприятиями, включая как крупные корпорации, так и малые частные компании-разработчики и производители, подчеркнул президент.

Военно-морской флот России включает в себя следующие объединения: Балтийский флот, Черноморский флот, Северный флот и Тихоокеанский флот, а также Каспийскую флотилию.

В состав ВМФ также входят части и соединения кораблей ОСНАЗ, подчиненные Главному управлению Генерального штаба ВС РФ, судов Вспомогательного флота ВМФ, судов Гидрографической службы ВМФ, подчиненные Управлению навигации и океанографии Минобороны России (бывшее Главное управление навигации и океанографии Минобороны России), судов Службы поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ, формирования Главного управления глубоководных исследований Минобороны России, а также формирования специального назначения (СпН) и формирования боевого и материально-технического обеспечения береговой службы флота.

Ранее Путин оценил заказ на боевые корабли по загрузке верфей.