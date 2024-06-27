Путин оценил заказ на боевые корабли по загрузке верфей

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что заказ на боевые корабли должен соответствовать оптимальной загрузке верфей. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, объем и ритмичность госфинансирования должны учитывать особенность кооперации в судостроении, длительность производственного цикла, а также инвестиции предприятий в расширение производства и его обновление.

До этого Путин заявил, что Военно-морской флот (ВМФ) России должен быть надежно защищен от атак уже на дальних подступах, для чего необходимо его оснащение современными комплексами для обнаружения угроз.

20 июня президент РФ Владимир Путин допустил внесение изменений в ядерную доктрину страны. По словам главы государства, причиной для этого может послужить работа вероятных противников Москвы над понижением порога применения оружия массового поражения. Он добавил, что Россия не будет делать ставку на нанесение превентивного ядерного удара, поскольку при встречном ударе противник будет гарантированно уничтожен.

Ранее российская верфь представила новый десантный катер.