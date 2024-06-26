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Путин заявил о необходимости защиты ВМФ России

Путин: ВМФ России должен быть защищен уже на дальних подступах

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Валентина Певцова/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Военно-морской флот (ВМФ) России должен быть надежно защищен от атак уже на дальних подступах, для чего необходимо его оснащение современными комплексами для обнаружения угроз. Об этом сообщает ТАСС.

Путин утверждает, что для повышения боевой устойчивости сил ВМФ необходимо укрепить и уделить внимание скорейшему внедрению систем дистанционного обнаружения угроз, а также со стороны беспилотных аппаратов.

По его мнению, необходимо защитить российский флот от возможных атак уже на дальних подступах к военно-морским базам и районам действий кораблей РФ.

До этого Путин заявил, что Военно-морской флот России год от года получает все больше военных кораблей и судов.

Также политолог, член экспертного клуба «Дигория» Норат Аджамян заявил, что военно-морской флот давно играет особую роль в истории России.

По словам Аджамяна, специальная военная операция продемонстрировала необходимость дополнительной защиты кораблей от надводных и подводных беспилотных аппаратов.

Ранее президент Кубы поднялся на борт российского корабля.

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