Крымский мост был временно перекрыт

Движение по Крымскому мосту было перекрыто в течение 10 минут. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сообщили в оперштабе.

Спустя десять минут появилось сообщение о том, что движение по мосту было возобновлено. Также позднее появились сообщения о том, что с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет.

До этого представитель Военно-морских сил (ВМС) страны Дмитрий Плетенчук заявил, что для Украины больше нет смысла уничтожать Крымский мост, поскольку Россия почти не использует его в военных целях.

Ранее дрон-разведчик США засекли неподалеку от Крымского моста.