Китайские ВМС избавились от угрозы своим подлодкам

Военно-морские силы (ВМС) Китая перехватили и ликвидировали детектор подводных лодок, который был сброшен в Южно-Китайском море с американского военного самолета. Об этом сообщает издание «Хуанцю шибао».

Уточняется, что китайская сторона недавно обнаружила сброс с одного из американских боевых самолетов неких контейнеров в Южно-Китайском море, над акваторией Китая. Позднее специалисты ВМС Китая выловили эти объекты и установили, что это детектор подводных лодок.

До этого официальный представитель министерства обороны Китая Чжан Сяоган заявил, что военные Нидерландов, прикрываясь миссией ООН, создали небезопасную ситуацию в Восточно-Китайском море.

Чжан Сяоган отметил, что 7 июня палубный вертолет нидерландского фрегата «Тромп» совершил нарушения и провокацию в воздушном пространстве к востоку от Шанхая. В ответ на это войска Восточной зоны боевого командования НОАК предприняли меры по вытеснению вертолета из этого района.

Ранее Китай призвал США не распространять дезинформацию о других странах.