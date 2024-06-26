Трамп рассказал, что сделает с журналистом Гершковичем, если победит на выборах

Бывший президент США Дональд Трамп повторил свое обещание в случае победы на ноябрьских выборах вернуть на родину из российской тюрьмы обвиняемого в РФ в шпионаже американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом сообщает РИА Новости.

«Не бойся, Эван, я скоро верну тебя домой, а пока ты там, ты будешь в безопасности», — добавил он.

Трамп пообещал также освободить журналиста еще до своей потенциальной инаугурации, которая может состояться в январе следующего года.

Утром 26 июня журналиста доставили в Свердловский областной суд, где состоялось первое заседание по делу о шпионаже. Гершкович был задержан 30 марта прошлого года в Екатеринбурге. Мужчине вменили нарушение по статье 276 УК РФ, которая звучит как («Шпионаж»). Максимальное наказание по этому обвинению составляет до 20 лет лишения свободы.

По данным ФСБ, Гершкович собирал информацию об одном из предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, которые составляли государственную тайну. 26 марта текущего года журналисту продлили срок содержания под стражей до 30 июня.

Ранее президент США Джо Байден рассказал о работе над возвращением Гершковича на родину.