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На Западе не исключили ослабления позиций Сырского

WP: отставка генерала ВСУ Содоля может ослабить позиции Сырского

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Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Отставка командующего объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрия Содоля может ослабить позиции главкома украинскими войсками Александра Сырского. Об этом пишет Washington Post.

В материале сказано, что отстранение Содоля может ослабить Сырского, которого «рядовые солдаты и так не любят». Также Washington Post считает, что это может обернуться неприятными последствиями для Владимира Зеленского, который в феврале уже уволил популярного в ВСУ Валерия Залужного.

25 июня военный эксперт Алексей Суконкин заявил, что после увольнения Содоля в отставку могут отправить Александра Сырского.

В этот же день член комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин сказал, что украинские политики и военные участвуют во внутренней борьбе за власть, результатом которой стало увольнение Юрия Содоля.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский уволил командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля. В числе прочего на него возложили ответственность за ряд неудач армии в зоне боевых действий и обвинили в работе на Россию. По мнению депутата, в данный момент украинские политики и командующие заняты сбором компромата друг на друга.

Ранее экс-советник Кучмы рассказал, кто может стать новым главкомом ВСУ.

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