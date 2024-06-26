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Финляндия признала, что ведет подготовку солдат ВСУ на своей территории

Хяккянен: Финляндия обучает украинских военных, в том числе на своей территории

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Sergei Grits/AP

Подготовка солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) финскими инструкторами ведется в том числе и на территории Финляндии. Об этом заявил министр обороны страны Аннти Хяккянен агентству STT.

«Мы проводили небольшие учебные мероприятия в Финляндии. На практике это была техническая подготовка, связанная с конкретным оборудованием», заявил глава оборонного ведомства.

По словам Хяккянена, около 20 финских инструкторов приняли участие в обучении украинских военных в Великобритании. Министр уточнил, что учебные мероприятия проходили в рамках британской миссии Interflex.

Кроме того, уточнил глава финского оборонного ведомства, порядка 50 инструкторов были задействованы в миссии Евросоюза по подготовке украинских войск (EUMAM).

По словам Хяккянена, в обеих операциях большинство инструкторов были кадровыми военнослужащими Сил обороны Финляндии. Однако при этом были также и резервисты.

В свою очередь министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша отдает приоритет подготовке украинских военнослужащих у себя или на территории государств — союзников по НАТО.

Ранее солдат ВСУ рассказал, что западная военная подготовка плохо помогает украинским бойцам.

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Операция на Украине
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