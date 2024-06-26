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СБУ обвинила экс-чиновника «Укрэнерго» в злоупотреблении властью

СБУ обвинила экс-чиновника «Укрэнерго» в закупке бронежилетов по завышенной цене

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Служба безопасности Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что открыла уголовное дело против экс-чиновника национальной энергетической компании «Укрэнерго» по обвинению в злоупотреблении властью. Об этом сообщает РИА Новости.

«СБУ и НАБУ разоблачили главу департамента «Укрэнерго», который разворовывал бюджетные средства на закупке бронежилетов», — говорится в сообщении.

По данным украинской спецслужбы, подозреваемый чиновник весной 2022 года организовал закупку бронежилетов для сотрудников энергокомпании по вдвое завышенной стоимости. Имя чиновника при этом не разглашается.

В СБУ пояснили, что подобные действия привели к бюджетным убыткам на сумму свыше $246,7 тысячи. В настоящее время бывшего чиновника «Укрэнерго» обвиняют по статье 364 Уголовного кодекса Украины, которая звучит как «Злоупотребление властью или служебным положением».

Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы, заключили в СБУ.

Накануне на Украине сотрудники антикоррупционной прокуратуры задержали мэра города Мукачева Закарпатской области Андрея Балогу и главу Мукачевского районного совета Михаила Ланьо. Чиновников подозревают в злоупотреблении служебным положением с целью продажи за бесценок земельного участка в центре города.

Ранее замгенпрокурора Украины Вербицкого отстранили от должности из-за коррупции.

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