Украинские офицеры, ставящие под сомнение адекватность приказов командования об удержании тех или иных позиций, подвергаются наказаниям. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на неназванных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По информации издания, обычно наказаниям или отстранению от должностей подвергаются офицеры на уровне батальонов и рот. Некоторые из них сомневаются в обоснованности приказов удерживать позиции и заявляют командованию, что было бы разумнее отойти назад.

Авторы статьи подчеркнули, что применяемые к военнослужащим санкции подрывают боевой дух в рядах ВСУ. Более того, действия Киева повышают уровень недоверия солдат к военному руководству страны.

«Я видел, как высокопоставленные офицеры принимали неадекватные решения, потому что генералы над ними приказывали им так сделать. <...> Было сложно определить, было ли это высокомерие или безрассудство», — сказал один из источников газеты.

Он добавил, что командование часто отказывается переносить позиции даже на 40–100 метров назад. При этом такие решения могли бы существенно повысить безопасность людей на передовой, сказал украинский солдат.

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