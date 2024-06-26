Власти Германии из-за Украины обвинили в нарушении мирного договора 1990 года

Немецкие власти, отправляя вооружения на Украину, нарушают соглашение об урегулировании в отношении Германии по итогам Холодной войны. Такое мнение в рамках форума «Примаковские чтения» выразил немецкий оппозиционный политик Ральф Нимайер, передает РИА Новости.

Обращаясь к министру иностранных дел России Сергею Лаврову, политик спросил, согласен ли глава МИД, что Германии нужен «новый порядок» с достижением «мирного договора».

«Договор «Два плюс четыре» очевидно нарушается отправкой Германией вооружения в конфликт на Украине», — заявил Нимайер. По его мнению, между Германией и Россией были бы «новые» отношения при достижении нового мирного договора.

Договор «Два плюс четыре» — соглашение об окончательном урегулировании в отношении Германии, который был заключен между СССР, ФРГ, ГДР, Францией, Великобританией и США в Москве 12 сентября 1990 года. Договор установил внешнеполитические условия объединения Германии и возвращения ей суверенитета.

24 июня официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Германия разрешала Вооруженным силам Украины (ВСУ) применять свое оружие с целью обороны Харьковской области в приграничных районах.

До этого федеральный канцлер Олаф Шольц заявил, что германская армия, бундесвер, не будет направлена на Украину для поддержки Вооруженных сил Украины, а власти Германии будут избегать каких-либо «приключений» в связи с ситуацией.

Ранее в Германии выдвинули «циничное» предложение украинским мужчинам.