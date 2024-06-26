Пострадавшие при атаке ВСУ на Севастополь получат выплаты

Пострадавшие при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь 23 июня получат выплаты. Об этом сообщила директор городского департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина, пишет ТАСС.

Так, пострадавшие получит выплату на сумму от 200 до 400 тыс. рублей в зависимости от степени травм. Члены семей тех, кто не выжил, получат по 1 млн рублей в равных долях, уточнила она.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города.

Число пострадавших при ракетной атаке на Севастополь со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) возросло до 155 человек, из них 27 детей. Также по уточненным данным, жертвами атаки ВСУ стали четыре человека, среди них двое детей. Пострадавших с тяжелыми ранениями (21 человек, из них девять детей) эвакуировали в Москву.

В городе с 23 июня и до специального распоряжения губернатора Михаила Развожаева введен режим чрезвычайной ситуации в связи с ракетными обстрелами со стороны ВСУ. Документ опубликован на официальном портале севастопольского правительства.

Ранее военкор заявил, что ракеты на Севастополь наводил американский беспилотник.