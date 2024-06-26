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Штурмовики ВКС РФ нанесли удары по опорному пункту украинских войск

МО РФ: штурмовики Су-25 поразили живую силу ВСУ в зоне ответственности «Центра»

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Российские штурмовики Су-25 нанесли удар по живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск «Центр». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

Из заявления следует, что самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) РФ поразили объекты украинских войск при помощи неуправляемых авиационных ракет. В результате им удалось уничтожить опорный пункт и живую силу ВСУ.

«После применения авиационных средств поражения, экипажи [Су-25] выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки», — уточнили в ведомстве.

Сразу после этого российские штурмовики вернулись на аэродром, с которого совершили вылет на боевое задание.

Утром 26 июня глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что промышленный сектор региона подвергся ударам со стороны российских войск. По его словам, повреждения получило одно административное здание. Однако, о какой именно постройке идет речь, чиновник уточнять не стал.

При этом украинское издание «Страна.ua» подчеркнуло, что взрывы произошли в Белгород-Днестровском районе.

Ранее российский снайпер при помощи винтовки сбил FPV-дрон ВСУ, летевший к позициям Вооруженных сил РФ на Херсонском направлении.

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Операция на Украине
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